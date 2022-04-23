Продолжается наступление врага в направлении Новотошковского и штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной.

Российские захватчики обстреляли жилые кварталы Попасной в Луганской области, в результате чего погибли двое гражданских, еще один ранен.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"В результате обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три жилых объекта. В Попасной прямо на улице погибли два человека и один ранен. Берегите себя! Находитесь в укрытиях!", - призвал он.

Гайдай отметил, что враг наступает вдоль всей линии разграничения.

"Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, интенсивно обстреливает наши войска с целью их вытеснения. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 22 апреля, украинские военнослужащие на Донецком и Луганском направлениях успешно отразили 8 атак врага и уничтожили почти полсотни единиц вражеской техники и БПЛА.

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