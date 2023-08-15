Из-под завалов спасли одного человека, его госпитализировали.

Луцк, взрывы в котором прозвучали во вторник утром, 15 августа, продолжает оставаться в центре внимания. Стало известно, что в областном центре в результате российского ракетного удара произошло разрушение конструкций производственного предприятия, был пожар, люди оказались под завалами.

Из-под завалов достали одного пострадавшего, а также изъяли тела трех жертв, говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram. По его данным, на месте "прилета" работали 34 спасателя, а также к работам привлекали 11 единиц техники.

"Силами спасателей с помощью инженерной техники ГСЧС осуществлен разбор завалов. Также пожарные ликвидировали пожар", - отметили в ведомстве.

Глава ГСЧС Сергей Крук в Twitter сообщил, что спасенного из-под завалов человека госпитализировали.

Россияне нанесли ракетный удар по Луцку - что известно

Взрывы в Луцке сегодня прогремели рано утром. Сообщалось, что работала противовоздушная оборона. До этого стало известно, что российские захватчики запустили крылатые ракеты с бомбардировщиков, которые находились в районе Каспийского моря.

Позже стало известно, что противники попали в одно из промышленных предприятий. Сначала появилась информация, что есть двое пострадавших. Позже местные власти сообщили о трех погибших.

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