Сообщается, что три взрыва прозвучало вблизи аэродрома "Бельбек".

Вечером в субботу, 23 марта 2024 года, во временно оккупированном Крыму объявили тревогу. Сразу в нескольких местах раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечается, что оккупанты включили сигналы воздушной тревоги в воинских частях в Севастополе и Джанкое.

Сообщается о мощных взрывах на полуострове. Только в Севастополе их уже насчитали шесть. Они раздавались в районе Казачьей бухты и мыса Фиолент.

Также три взрыва прозвучало вблизи аэродрома "Бельбек", впоследствии отметили, что там работает вражеская ПВО.

"Севастопольцы сравнивают силу взрывов как во время прилета кораблями в Севморзаводе или штаба ЧФ. Горожане в шоке", – пишет "Крымский ветер".

Тем временем оккупанты перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

Обновлено: В Казачьей бухте, в месте расположения 810 бригады морской пехоты РФ есть прилеты, сообщают подписчики телеграм-канала "Крымский ветер".

"Горит какой-то объект", – говорится в сообщении.

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