Россияне, поселившиеся на временно оккупированном полуострове, начнут бежать.

Крымский мост является средством, с помощью которого российский диктатор Владимир Путин пытается контролировать временно оккупированный Крым. Такое мнение высказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"Нужно понять, что пока Путин будет президентом РФ, Крым для него будет оставаться сакральным местом. Не только политический проект, логистический хаб для российских войск и военная база. Он очень долго будет держаться за полуостров. Крымский мост является средством для него, с помощью которого он пытается контролировать Крым", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

Бариев считает, что когда незаконно построенный мост уничтожат, у россиян, поселившихся на полуострове за время его оккупации, начнется паника. Они начнут бежать из украинского Крыма.

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"Мы еще в 2022 году говорили, что они будут пытаться захватить территории Украины, чтобы сформировать сухопутный коридор в Крым. Именно поэтому, когда будет уничтожен Крымский мост, Крым превратится для них в ловушку. Тогда россияне начнут реально бежать с полуострова. Не так, как сегодня рассказывают, что они сидят на чемоданах, а начнется реально паника. Они уже сегодня осознают, что переехали в Крым не навсегда", – резюмировал он.

Уничтожение Крымского моста

В начале февраля 2024 года командующий Военно-Морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост не достоит до конца 2024 года. Он также согласился с утверждением о том, что переправу уже можно считать "покойником".

В то же время военный эксперт Петр Черник говорит, что для полного уничтожения такого логистического пути российских оккупантов как незаконно построенный Крымский мост может понадобиться около сотни ракет.

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