В Мелитополе в результате взрывов уничтожено около 20 оккупантов и несколько грузовиков.

В Главном управлении разведки сообщили о результатах взрывов, которые произошли 22 марта 2024 года на территории временно оккупированного Мелитополя. Как говорится в сообщении ГУР, на территории города произошло два взрыва.

"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике. По предварительным данным, в эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot", - сообщает разведка.

Сейчас точные потери врага уточняются.

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Ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области постоянно происходит "бавовна" и уничтожение оккупационных войск. Там активно действует партизанское движение. В частности 8 марта взорвался склад с боеприпасами российской армии. Об этом информировал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, ссылаясь на информацию от местных жителей.

Ранее Федоров заявил, что российские захватчики превратили временно оккупированный Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий.

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