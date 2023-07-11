Противники попытались контратаковать и потерпели провал, отметил командующий Сухопутных войск ВСУ.

На Берховском направлении Вооруженные силы Украины разбили россиян и заняли их позиции.

Врагам досталось во время контрнаступательных действий 225 отдельного штурмового батальона, сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram и показал яркое видео.

"Россияне подтянули резервы и предприняли попытку контратаки. Но наши воины профессионально разбили врага и заняли позиции. Двигаемся вперед", - поделился он.

Стоит отметить, что возле города Бахмут, за который длительное время идут ожесточенные боевые действия, находится село Берховка. Россияне оккупировали этот населенный пункт в феврале 2023-го.

Что надо знать о новом контрнаступлении ВСУ - свежие новости

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что наши защитники и защитницы начали контрнаступательные действия. 11 июля Генштаб ВСУ сообщил, что воины контрнаступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях.

На Бахмутском направлении от противников уже освобождено немало нашей земли. В частности, сообщалось что под Бахмутом россиян прогнали с важной высоты. 9 июля Александр Сырский сообщил, что противники на Бахмутском направлении местами оказываются в ловушке.

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