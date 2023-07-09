"Призрак Бахмута" с расстояния 1200 метров одним выстрелом ликвидировал противника, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют успехи, российские захватчики местами оказываются в ловушке.

Продвижение украинских воинов продолжается, написал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале. "Бахмутское направление. Имеем успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке", - поделился он.

Командующий также показал видео, на котором заснято замечательную работу снайпера с позывным "Альфа" из группы "Призрак Бахмута" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"...С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага. Во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить. Молодцы", - отметил генерал-полковник.

Как рассказал журналисту УНИАН сам "Альфа", сложность была в том, что сейчас вокруг высокая растительность и пришлось стрелять, сидя с упора. Снайпер добавил, что на подходе к позициям за группой начал охоту вражеский дрон. Воины открыли огонь по беспилотнику, и побратим "Альфы" с позывным "Кицони" сбил его.

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На Бахмутском направлении уже давно идут ожесточенные боевые действия. Несмотря на сильное сопротивление врага украинские воины смогли продвинуться вперед и освободить от оккупантов немало нашей земли.

В частности, 6 июля в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что под Бахмутом - возле Клещиевки, ВСУ освободили важную высоту.

По словам бывшего командира полка "Азов", майора армии Украины и заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, наши защитники находятся на пути к тому, чтобы взять Бахмут под полный огневой контроль.

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