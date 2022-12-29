На пораженных врагом объектах проводят восстановительные работы, отметил руководитель Главного управления Нацполиции в Киевской области.

На территории Киевской области в результате ракетной атаки РФ повреждена больница, 21 частный дом, две машины граждан, а также другое частное имущество.

Полиция сегодня получила от граждан 20 сообщений о пролете ракет во время массированной атаки врага, об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Благодаря своевременному информированию сил ПВО удалось обеспечить и эффективное противодействие воздушной опасности. Более 8 фактов сбития вражеских ракет имеем в Киевской области. Есть, увы, и два попадания, впрочем, благодаря успешной работе военных удалось избежать появления погибших и травмированных", - написал Небытов.

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По его словам, в настоящее время на пораженных объектах проводятся восстановительные работы.

Массированный вражеский обстрел Киевской области сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил, сегодня утром, 29 декабря, оккупанты атаковали Украину из разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

ПВО уничтожила 54 ракеты из более 69, выпущенных россиянами.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что обломки ликвидированных над Киевской областью ракет нанесли незначительные повреждения домам и медицинскому учреждению в Крюковщине, Вышгородском районе и Глевахе.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, над городом было уничтожено 16 ракет. Известно о трех раненых в результате ракетного обстрела города, среди них 14-летняя девочка.

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