Фигуранты требовали $60 тыс. у родственников двух пленных воинов.

В Киеве задержали "на горячем" двух дельцов, которые выманивали деньги у родственников украинских военнопленных, обещая обмен.

По данным Службы безопасности Украины, фигуранты обещали передать деньги участникам оккупационных группировок РФ для включения военнопленных в "списки обмена". За свою "услугу" требовали $60 тыс. у родственников двух пленных воинов ВСУ.

"По имеющимся данным, злоумышленники имели связи среди боевиков и дистанционно получали от них информацию об украинских пленных. При этом возвращать воинов ВСУ домой участники "схемы" не собирались. Для убедительности при общении с родственниками пленных украинских бойцов дельцы выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов", - информирует СБУ.

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Фигурантов задержали во время передачи последнего "транша".

В ходе обысков в домах задержанных изъяты поддельные удостоверения правоохранительных органов, визитная карточка представителя российской "неправительственной" организации, "расценки" за конфиденциальную информацию о гражданах Украины и другие вещественные доказательства.

Сейчас следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса ("пособничество государству-агрессору"). Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как мошенники обманывают родственников военных

В декабре 2023 года стало известно о задержании в Харькове мошенника, который за деньги обещал жене погибшего военного вернуть его из плена. Как сообщает Служба безопасности Украины, мужчина пытался выманить у нее $10 тыс.

Мошенник, имея информацию о том, что тело бойца еще не вернули семье, начал выдавать себя за сотрудника СБУ и убеждать женщину в том, что ее муж вроде бы находится в плену у российских оккупантов. При этом отметил, что за денежное вознаграждение будет способствовать возвращению военного домой.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество"). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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