Около 6:00 в среду, 14 декабря, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой.
Вскоре начали появляться сообщения о том, что на Киевщине (в частности, на окраинах Киева и в самой столице) слышны взрывы.
Впоследствии глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что работает противовоздушная оборона.
"Киевщина, утро. Работает ПВО", – сообщил он.
Кулеба подчеркнул, что сейчас важно находиться в укрытиях и безопасных местах.
Столичный городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе Киева раздались взрывы.
"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", – отметил он.
Впоследствии Кличко добавил, что к 7:25 уже было сбито значительное количество иранских дронов-камикадзе, используемых россиянами.
"В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов-"шахедов", - отметил он.
По состоянию на 7:30 тревога в Житомирской и Киевской областях продолжается. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил, что возможна вторая волна атаки беспилотников.
Атаки РФ по Киеву – последние новости
5 декабря после 13:00 в Украине была объявлена воздушная тревога, фиксировали запуски вражеских ракет по нескольким регионам Украины. В частности, над Киевской областью были сбиты 9 ракет оккупантов.
Эта атака стала восьмой масштабной атакой на энергообъекты Украины с октября. В связи этим во многих областях действуют аварийные отключения электроэнергии.
В результате многочисленных атак значиельный дефицит электроэнергии есть в Киеве. В столице обеспечены электроэнергией лишь 30% от потребностей.