Продолжается воздушная тревога.

Около 6:00 в среду, 14 декабря, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой.

Вскоре начали появляться сообщения о том, что на Киевщине (в частности, на окраинах Киева и в самой столице) слышны взрывы.

Впоследствии глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что работает противовоздушная оборона.

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"Киевщина, утро. Работает ПВО", – сообщил он.

Кулеба подчеркнул, что сейчас важно находиться в укрытиях и безопасных местах.

Столичный городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе Киева раздались взрывы.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", – отметил он.

Впоследствии Кличко добавил, что к 7:25 уже было сбито значительное количество иранских дронов-камикадзе, используемых россиянами.

"В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов-"шахедов", - отметил он.

По состоянию на 7:30 тревога в Житомирской и Киевской областях продолжается. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил, что возможна вторая волна атаки беспилотников.

Атаки РФ по Киеву – последние новости

5 декабря после 13:00 в Украине была объявлена воздушная тревога, фиксировали запуски вражеских ракет по нескольким регионам Украины. В частности, над Киевской областью были сбиты 9 ракет оккупантов.

Эта атака стала восьмой масштабной атакой на энергообъекты Украины с октября. В связи этим во многих областях действуют аварийные отключения электроэнергии.

В результате многочисленных атак значиельный дефицит электроэнергии есть в Киеве. В столице обеспечены электроэнергией лишь 30% от потребностей.

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