В захваченном городе найдены тела десятков гражданских, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Под завалами дома в Изюме Харьковской области найдены тела 44 гражданских.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!", - сообщил он.

Напомним, российские войска ворвались в Украину ранним утром 24 февраля. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и гражданские, в частности в Харьковской области. В результате вражеских атак были разрушения и жертвы.

Позже враг пошел в наступление на части востока украинского государства. Город Изюм был горячей точкой.

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