Важный запрет в регионе будет действовать несколько дней.

До 19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта.

Это делается с целью обеспечения безопасности граждан на водных объектах Херсонской области во время военного положения, выполнения задач по обороне территории региона, написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Он отмечает, что издано распоряжение начальника областной военной администрации.

Видео дня

"В течение 13-19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта", - сказано в распоряжении.

Освобождение Херсонской области от оккупантов - что надо знать

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление в конце лета на разных направлениях. В частности, наша армия пошла вперед в Херсонской области. По состоянию на 10 ноября, по данным Генштаба ВСУ, наши воины в регионе деоккупировали более тысячи квадратных километров территории.

11 ноября стало известно, что украинские специальные подразделения зашли в Херсон, который противник смог взять под контроль в первые дни широкомасштабного вторжения. 11 число президент Владимир Зеленский назвал "историческим днем".

В освобожденном городе правоохранители проводили стабилизационные мероприятия, также шло разминирование. Над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов работали 10 групп взрывотехников.

12 ноября стало известно, что во время разминирования одного из админзданий пострадал полицейский-сапер.

Вас также могут заинтересовать новости: