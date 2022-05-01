Противники забрали депутата прямо из дома, поделились в Каховской городской территориальной громаде.

На Херсонщине российские захватчики похитили депутата Новокаховского городского совета Игоря Протоковило.

Об этом сообщила Каховская городская территориальная громада на своей странице в Facebook.

"19 апреля из собственного дома военными РФ был забран житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игоря Анатольевича (1989 г. р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас местонахождение Протоковило неизвестное.

Напомним, 30 апреля в Каховке Херсонской области оккупанты забрали из дома директора школы Виктора Пендальчука. Его местопребывание неизвестно.

Стоит отметить, что войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Херсонской области. Ряд населенных пунктов, в том числе Херсон, оказались под контролем оккупантов.

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