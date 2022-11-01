Их замечают рядом с товарами из "ЛНР" и Российской Федерации.

В магазинах временно оккупированного российскими войсками Херсона продают товары из Ирана.

Об этом сообщается на созданном Силами специальных операций Украины сайте "Сопротивление".

Сообщается, что такие товары стоят на полках многих магазинов города, рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и Российской Федерации.

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"Две страны-террористки, которые помогают одна другой обходить санкции. В частности покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ или больше не импортируются в нее", - отмечают в Центре сопротивления.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях украинцы в основном избегают продуктовых товаров с флагом РФ и иранскими символами на упаковке.

Что происходит в Херсоне

Как известно, Херсон находится в российской оккупации с 1 марта.

После начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге, российские захватчики начали вывозить из области материальные ценности.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что российская армия готовится к имитации оборонительных действий, поскольку не собирается держать оборону Херсона "до последнего солдата".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне устроили информационную операцию о якобы "побеге" из города, однако пока не намерены покидать Херсон.

В Генштабе сообщают, что войска РФ проводят мероприятия по укреплению обороны Херсона.

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