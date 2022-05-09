Алексей Арестович отметил, что российская армия в Украине занимается чистым геноцидом.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что в Украине происходят еще "четыре Бучи". Он отметил, что две – на запорожском направлении, две – на херсонском.

Об этом Арестович сообщил в эфире израильского телеканала Channel 9.

"Пока тема стоит о выживании украинского народа, потому что российская армия здесь занимается чистым геноцидом. И, между прочим, международный суд ООН рассматривает это дело именно как геноцид России против Украины – так дело называется, а не как-нибудь иначе", - заявил советник главы Офиса президента.

По его словам, прямо сейчас у нас четыре новые Бучи: две – на запорожском направлении, две – на херсонском

"Массовые изнасилования, убийства детей, стариков, расстрелы мирных жителей и т.д. О каком "братстве" мы можем пока говорить? Это дело... даже если и будет восстановление отношений – все-таки мы являемся соседями – это очень отдаленная история. А сейчас наша задача – выжить", - подытожил Арестович.

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

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