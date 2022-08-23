Захватчики будут сооружать плавучий мост, несмотря на то, что ему грозит уничтожение армией Украины, отметил полковник.

Если российские оккупанты возле Херсона начали бросать усилия на сооружение плавучего моста, значить благодаря действиям армии Украины Антоновский мост уже не может выполнять свои функции.

Важно то, что если мосты через Днепр прекратят функционировать, то вражеская группировка, которая находится на правобережье, потухнет максимум черед две недели, рассказал военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов в эфире телемарафона.

"Важность в том, что если эти мосты прекращают функционировать, то эта группировка, она утухнет через максимум две недели, когда они выработают последний литр топлива, когда они съедят последний сухой паек, и у них закончится последний боеприпас. Вот какова значимость этих мостов. Мы можем довести всю эту группировку до небоеготовного состояния", - отметил собеседник.

По его мнению, враги будут сооружать плавучий мост возле Херсона, несмотря на то, что ему грозит уничтожение украинской армией. Полковник считает, что захватчики просто могут полагаться на то, сколько машин успеют проскочить.

"Я думаю, он никак не изменит ситуацию, потому что как только они его наведут, - мы его тут же уничтожим. Я, конечно, их понимаю, что им надо, они все равно будут его наводить. Здесь, кстати, может повториться Белогоровка - они будут его наводить, сколько машин успело проскочить, столько проскочит. А мы будем этот мост уничтожать", - сказал Жданов.

Эксперт добавил, что во время сооружения плавучего моста у россиян есть большая проблема.

"Кстати, там очень большая проблема… они до сих пор не навели этот понтонный мост, потому что там течение Днепра очень сильное и берега Днепра в этом месте довольно проблематичные для наведения понтона", - поделился полковник.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Противникам, в частности, удалось взять под контроль Херсон.

ВСУ дают противнику достойный отпор. Уже повреждены Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты, а также Каховский мост, и была нарушена вражеская логистика.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что у противника началась паника, и начался массовый вывоз семей российских военных, которые жили в Херсоне.

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