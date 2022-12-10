В субботу, 10 декабря, российские оккупанты обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне.
Здание повреждено, медработники, пациенты и дети не пострадали, об этом сообщили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
"Херсон, 10.12.22. Оккупанты обстреляли медицинское учреждение! Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы", - отмечается в сообщении.
Также в ОП показали фото изрешеченного оккупантами здания херсонского родильного отделения.
Ситуация в Херсоне во время войны с Россией - важнейшие новости
В РФ 9 ноября заявили, что отступают с правобережной части Херсонской области на левобережную. Уже 11 числа защитники Украины зашли в Херсон.
Враги обстреливают город и освобожденную часть области, есть много жертв, разрушений и раненых.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, в результате обстрелов российскими захватчиками часть Херсона осталась без электроснабжения. Электроэнергии нет у почти 2,6 тыс. абонентов.
За прошедшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли деоккупированную часть Херсонской области. В результате обстрелов восемь человек получили ранения.