В медучреждение попали вражеские снаряды, отметили в ОП.

В субботу, 10 декабря, российские оккупанты обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне.

Здание повреждено, медработники, пациенты и дети не пострадали, об этом сообщили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

"Херсон, 10.12.22. Оккупанты обстреляли медицинское учреждение! Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы", - отмечается в сообщении.

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Также в ОП показали фото изрешеченного оккупантами здания херсонского родильного отделения.

Ситуация в Херсоне во время войны с Россией - важнейшие новости

В РФ 9 ноября заявили, что отступают с правобережной части Херсонской области на левобережную. Уже 11 числа защитники Украины зашли в Херсон.

Враги обстреливают город и освобожденную часть области, есть много жертв, разрушений и раненых.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, в результате обстрелов российскими захватчиками часть Херсона осталась без электроснабжения. Электроэнергии нет у почти 2,6 тыс. абонентов.

За прошедшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли деоккупированную часть Херсонской области. В результате обстрелов восемь человек получили ранения.

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