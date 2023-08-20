Враги, в частности, попали в объект критической инфраструктуры.

Российские захватчики за минувшие сутки, 19 августа, запустили по Херсонской области более 420 снарядов, есть жертва.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. "За минувшие сутки противник совершил 77 обстрелов, выпустив 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА", - сообщил чиновник.

Также по городу Херсон враг запустил 14 снарядов. В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне.

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"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один - получил ранения", - отметил Прокудин.

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Противники уже много раз били из различного вооружения по Херсонской области, в том числе и по Херсону. В результате вражеских обстрелов есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, за 18 августа из-за ударов российских оккупантов по Херсонской области три человека погибли и еще более десяти были ранены.

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