Из-за российских ударов в Херсонской области погибли по меньшей мере два человека, еще 10 были ранены.

За минувшие сутки из-за удары российских оккупантов по Херсонской области один человек погиб, а еще десятерых были ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 63 обстрела области, выпустив 355 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и беспилотников. По городу Херсон захватчики выпустили 15 снарядов.

Прокудин сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; магазин и территорию предприятия в Херсоне; объект критической инфраструктуры и здание церкви в Херсонском районе; магазин в Бериславском районе.

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"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 10 - получили ранения, из них - один ребенок", - заявил глава ОВА.

В свою очередь, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что за минувшие сутки враг 19 раз обстрелял Херсонскую городскую территориальную общину и использовал 86 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом, Камышанах и Зеленовке.

"В результате вражеских обстрелов один человек, к сожалению, погиб, еще три человека получили ранения различной степени тяжести", - написал он в Telegram.

Обновление 11:50. Впоследствии Херсонская ОВА в своем Telegram-канале сообщила об очередной жертве российских оккупантов. "Утром под огнем оккупантов была Токаровка. Эта вражеская атака оборвала жизнь 68-летней местной жительницы", - заявили в ОВА.

В свою очередь, Офис генерального прокурора сообщил, что обстрел села в Дарьевской общине области произошел около 08:30. Данные по количеству травмированных уточняются. Начато досудебное расследование.

Трагедия на Херсонщине - от вражеского удара погибла вся семья

Как сообщал УНИАН, недавно, в результате очередного обстрела российскими захватчиками Херсонской области в нескольких населенных пунктах погибли шесть человек, среди которых и младенец.

В частности, в Широкой Балке погиб местный житель и целая семья - муж, жена и их дочь, которая родилась всего 23 дня назад. Раненый 12-летний сын супругов, который находился в критическом состоянии, впоследствии от полученных травм скончался в больнице.

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