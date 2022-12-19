Враг также второй раз ударил по зданию областной администрации.

За прошедшие сутки российские оккупанты 69 раз обстреляли Херсонскую область. Попадания зафиксированы как в Херсоне, так и других населенных пунктах. В результате ударов ранения получили шесть человек.

"Российские оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Захватчики продолжают атаковать жилые кварталы Херсона. Попали в образовательное учреждение, отель, частные и многоквартирные дома", — написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в официальном Telegram-канале.

Один из ударов оккупанты нанесли по зданию ОГА. Фотографии поврежденного строения появились в местных Telegram-каналах. В целом из-за обстрелов пострадали шесть человек. Все они получили ранения разной степени тяжести.

Видео дня

Обстрелы Херсона и области: последняя информация

Вчера, 18 декабря, рашисты совершили обстрел центра Херсона. Из-за ударов пострадали три человека. Они получили осколочные ранения, один житель находится в тяжелом состоянии.

А 17 декабря оккупанты 27 раз обстреляли Херсонщину. Враг ударил в том числе по центру гуманитарной помощи, где в результате погибла одна женщина.

Что касается обстрела здания обладминистрации, то впервые удар по нему нанесли 14 декабря. Бомбардировка привела к повреждению двух этажей.

Вас также могут заинтересовать новости: