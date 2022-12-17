В результате вражеского обстрела пострадали два человека, отметили в ОП.

Российские захватчики обстреляли штаб гуманитарной помощи в пригороде Херсона.

Одна женщина скончалась от полученных ранений, а еще два человека оказались в больнице, об сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

"Пригород Херсона, село Степановка. Россияне из миномета обстреляли населенный пункт. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи...",- говорится в сообщении.

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В ОП добавили, что в результате обстрела повреждено здание школы, больницы и церкви.

Ситуация в Херсоне после отступления российских захватчиков - важные новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 17 декабря, российские захватчики обстреляли Херсон, погиб мужчина и ранена женщина.

Днем российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка. Пострадавших не было.

17 декабря глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщал, что враг за минувшие сутки почти 30 раз обстрелял Херсонскую область.

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