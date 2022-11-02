За минувшие сутки ранения из-за вражеских обстрелов получили 6 жителей Харьковской области.

Сегодня утром оккупанты обстреляли Волчанск, в результате чего ранены 5 человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина", - уточнил Синегубов.

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Кроме того он сообщил, что в с. Александровка Богодуховского района на мине подорвался и получил ранение 37-летний комбайнер во время работы в поле.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее.

По информации Синегубова, за прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

По уточненным данным областного центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей - 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Купянском районе с ранениями госпитализированы мужчины 76 и 62 лет. В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина.

Ситуация в Харьковской области во время войны с России - важнейшие новости

В результате контрнаступления армии Украины, которое началось в конце августа, уже деоккупирована почти вся территория Харьковской области.

Утром 31 октября противник нанес удары по Харькову и Чугуевскому району области. Был повреждены объекты критической инфраструктуры. По предварительным сведениям, противник бил по Харьковской области из Белгорода ракетами комплекса С-300.

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