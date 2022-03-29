Противник потерял "всепогодный" истребитель-бомбардировщик, отметили в воздушном командовании "Восток".

В небе над Харьковщиной в районе города Изюм сбит вражеский истребитель-бомбардировщик и беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает воздушное командование "Восток".

"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашей ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ ворвалась на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Харьков и Изюм.

Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 29 марта в нашем государстве было уничтожено около 17 тыс. 200 оккупантов и, в частности, 127 самолетов, 129 вертолетов и 71 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Также защитники Украины ликвидировали 1 710 вражеских боевых бронированных машин, 597 танков противника, 303 артиллерийские системы, 96 реактивных систем залпового огня и семь кораблей/катеров.

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