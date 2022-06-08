Во время обстрела в здании находились трое дежурных, они не пострадали.

Поздно вечером во вторник, 7 июня, российские войска ударили ракетой по торговому центру в Харькове. Ужасающие разрушения здания сняли на фото и видео. На одной из записей с камер наблюдения виден момент "прилета" ракеты.

Как пишет "Суспільне", речь идет о супермаркете "Восторг" возле станции метро "Индустриальная" в Харькове.

Вероятно, в торговый центр попала ракета, выпущенная из "Искандера" в Белгороде.

По словам директора супермаркета Светланы Диулиной, во время обстрела в супермаркете находились трое ночных дежурных. Они были в другой части магазина и не пострадали.

В результате попадания ракеты обрушился фасад и перекрытие двух этажей. Коммуникации в основном не пострадали.

Ранее сообщалось, что днем 7 июня российские войска обстреляли спальный район Харькова.

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