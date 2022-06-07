В результате нового вражеского обстрела Харькова пострадали три человека, сообщили в Харьковском облсовете.

Российские оккупанты во вторник, 7 июня, обстреляли спальный район Харькова.

В результате вражеского обстрела погиб один человек, есть пострадавшие, написала в Facebook советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

По ее данным, пока известно о трех раненых в результате атаки оккупантов.

"...российские выродки опять обстреляли спальный р-н Харькова. На сейчас - трое раненых, один погиб", - сообщила Попова.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Противник сперва бомбил военные объекты, а потом сбрасывал бомбы и на жилье гражданских, в частности, в Харькове.

В ночь на 30 мая в областном центре в Киевском районе под вражеским огнем оказались девять улиц. В результате атаки оккупантов пострадали три человека, обошлось без жертв.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: