Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Как сообщал УНИАН, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.
На данный момент в городе удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию метро, а троллейбусы и трамваи заменили автобусами.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
"После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная", - прокомментировал он.
По словам мэра, в Харькове также есть проблемы с водоснабжением. Энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома горожан.
Массированный ракетный удар по Украине 31 октября - что известно
Как сообщил УНИАН, сегодня утром по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.
После атаки часть Киева осталась без света, а в некоторых районах нет водоснабжения.
В Запорожье в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Местные власти предупреждают о возможных перебоях со светом.
Враг также атаковал один из объектов критической инфраструктуры в Черкасской области, из-за чего часть региона осталась без света.
В Днепре и Павлограде российские захватчики обстреляли энергетические объекты. В результате обстрелов есть серьезные разрушения. На местах обстрелов работают все службы.
Сообщается, что сегодня утром Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 российских ракет.