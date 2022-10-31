Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Как сообщал УНИАН, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

На данный момент в городе удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию метро, а троллейбусы и трамваи заменили автобусами.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная", - прокомментировал он.

По словам мэра, в Харькове также есть проблемы с водоснабжением. Энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома горожан.

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Как сообщил УНИАН, сегодня утром по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

После атаки часть Киева осталась без света, а в некоторых районах нет водоснабжения.

В Запорожье в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Местные власти предупреждают о возможных перебоях со светом.

Враг также атаковал один из объектов критической инфраструктуры в Черкасской области, из-за чего часть региона осталась без света.

В Днепре и Павлограде российские захватчики обстреляли энергетические объекты. В результате обстрелов есть серьезные разрушения. На местах обстрелов работают все службы.

Сообщается, что сегодня утром Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 российских ракет.

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