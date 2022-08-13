В результате ночных обстрелов Харькова пострадали два человека, в течение суток госпитализировали троих гражданских.

Вследствие ночных обстрелов Харькова пострадали два человека.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Ночью зафиксировали два удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Женщинам 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте", - рассказал он.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы области - повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали троих гражданских.

Так, в Харьковском районе ранен мужчина 56 лет, в Богодуховском - женщина 84 лет и 13-летний мальчик, он в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты.

Ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и районам области.

По его мнению, не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей.

Харьков находится под постоянным огнем с тех пор, как украинские защитники отогнали захватчиков от города к окраине области.

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