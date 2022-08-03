Председатель ОВА подчеркнул, что Харьков готов к любым действиям врага, украинские защитники надежно держат оборону.

В ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и районам области.

Об этом в Tеlegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В последние дни оккупанты распространяют сообщения относительно возможного повторного наступления на Харьков. Уверяем: мы готовы к любым действиям врага. Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и старается. Даже попытки разведки оккупантов – неудачные", - отметил он.

Синегубов подчеркнул, что захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике.

"Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонительные возможности. При попытке пойти вперед – врага ждет лишь очередное фиаско да еще большие потери", - подчеркнул председатель ОВА.

По его мнению, не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей.

"Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги быть в укрытиях", - добавил Синегубов.

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время попытки продвижения противника направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцевое и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли.

Наступления россиян на Краматорском и Харьковском направлениях успешно отбиты.

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