Россияне нанесли удары КАБами.

27 мая российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Харькову. Зафиксировано попадание в предприятие в одном из районов города.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Отмечается, что около 16:00 россияне нанесли по городу удары КАБами, есть попадания в двух районах. Сейчас известно об одной погибшей и десяти раненых людях.

"Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительным данным, четверо пострадавших", – сначала информировал Синегубов, добавив, что информация уточняется. Видео дня

Через некоторое время он сообщил о пяти пострадавших. Глава ОВА уточнил, что враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Есть разрушения производственных помещений.

Позже Синегубов обновил информацию:

"На эту минуту уже 11 пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии".

Но уже через несколько минут он сообщил, что, к сожалению, женщина погибла.

В то же время мэр города Игорь Терехов информировал, что прилеты были не только в промзону Холодногорского района Харькова, но и в центре города. Российские оккупанты ударили по Шевченковскому району.

"Удар произошел недалеко от жилых домов – предварительно, к счастью, информации о пострадавших и разрушениях не поступало", – написал он.

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