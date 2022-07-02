На Славянском направлении захватчики обороняются.

Российские войска штурмуют направление Кочубеевка – Дементиевка в Харьковской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их дальнейшего продвижения. С целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия на направлении Кочубеевка – Дементиевка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крестище, победа, Дементьевка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкино, Заиловка, Великая Бабка, Волобуевка и Малиновка. Нанес авиационные удары вблизи верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпаново", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазанівка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

Противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения на указанном направлении.

В районе Верхнекаменского в Донецкой области враг вел наступление, успеха не имел и отошел.

"На Краматорском направлении обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, маяков и Донецкого, а также на Лисичанском – Золотаревки и Верхнекаменского. В направлении последнего вел наступление, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии различных калибров в районы населенных пунктов шумы, Нью-Йорк, Железное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая нива, Шевченко, Новоданиловка, Орехов и Железнодорожное. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы неподалеку Партизанского, Кобзарцев, Прибужского, Таврического, Степной Долины, Посад-Покровского, Трудолюбівки, Николаевки, Потьомкиного и Лупарево.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота РФ продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций Украины и ведения разведки. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия.

Истребительная авиация Воздушных сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку нашим подразделениям в определенных операционных районах.

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