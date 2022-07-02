Также россияне обстреляли город из РСЗО "Смерч" и "Ураган".

Российские захватнические войска сегодня ночью нанесли два ракетных ударов по Харькову.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время Всеукраинского телемарафона.

"Если мы говорим о ночи, то опять по городу Харькову были нанесены два ракетных удара по Немишлянскому и Индустриальном районам. Кроме того, работали РСЗО "Смерч" и "Ураган". Если мы говорим про область, то снова были нанесены удары по Харьковскому, Чугуевскому районам. В Золочевском районе враг "демилитаризовал" детский сад благодаря своей артиллерии. Кроме того, по Лозовскому району был нанесен удар. В настоящее время имеем 4 гражданских, раненых от этих обстрелов", - сказал он.

Также он напомнил, что на севере и северо-востоке области ведутся активные боевые действия, но там враг успехов не имеет.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, каким вооружением РФ обстреливает Харьков.

Также ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что украинские специалисты продолжают усиливать защиту города, укрепляя его несколькими кольцами обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: