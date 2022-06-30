Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая родилась в Харькове, показала своим поклонникам ужасающие кадры. В ее родной двор прилетела российская ракета. По предварительным данным, в результате прилета погибло два человека. Среди травмированных - маленькие дети.

Звезда сообщила на своей странице в Instagram, что новость о попадании ракеты во двор стала шоком, от которого ей трудно отойти.

Василиса поделилась кадрам, которые удалось заснять благодаря камерам видеонаблюдения.

"Четыре хрущевки на Новых Домах, в которых я знала почти всех жителей, каждый подъезд, потому что везде были друзья и одноклассники, помню каждую яму в асфальте, потому что первый собственный автомобиль припарковать именно в этом дворе было детской мечтой. Я весь день до сих пор не могу это принять, но мне уже написало столько людей... Два человека в моем дворе погибли, ранены детки, которые просто играли в футбол. Еще не придумали такого слова, которое хотя бы близко описало этих тварей" , - высказалась телеведущая Василиса Фролова

Напомним, в результате авиаудара по Киеву пострадала квартира телеведущей Лидии Таран.

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