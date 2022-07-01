Преимущественно россияне бьют по Харькову реактивными системами залпового огня.

С первых дней полномасштабного вторжения в Украину российские войска продолжают обстреливать Харьков с целью террора против местного населения. Удары наносятся как с оккупированных территорий Украины, так и из России.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ОВА Олег Синегубов.

Как он отметил, увеличение интенсивности обстрелов по Харькову не означает продвижения российской армии ближе к городу. Она бьет с территории Российской Федерации.

"Ствольная артиллерия также может быть разной. Например, "Пионы" - это также ствольная артиллерия, однако она бьет на расстоянии около 40 километров. У нас есть места, где до границы с Российской Федерацией также почти 40 километров. То есть они могут наносить огневое поражение даже непосредственно с российской территории, мы это неоднократно фиксировали", — пояснил Синегубов.

Кроме территории России, удары наносят с временно оккупированных территорий Украины. В большинстве случаев — это "Смерчей" и "Ураганов", дальность стрельбы которых составляет около 40 километров.

"Поэтому говорить о том, что они подобрались к Харькову — нет. Среди ударов, которые они наносят по Харькову, 99% — это реактивные системы залпового огня", — отметил Синегубов.

Оккупанты обстреливают постоянно, повреждая критическую инфраструктуру, газопроводы, электросети, водопроводы, ТЭЦ. По словам Синегубова, первая цель врага - это террор местного населения, чтобы сеять панику и, наверное, подорвать веру в нашу победу.

Глава ОВА отметил, что в России четко видят аналитику, что люди продолжают активно возвращаться в Харьков и их это не устраивает.

"Поэтому они хотят постоянно держать людей в напряжении. И учитывая это, противник бьет по детским садикам, по больницам. Это прежде всего террор против местного населения", - подчеркнул Синегубов.

Ранее глава ОВА так же заявлял, что Россия может попытаться еще раз пойти в наступление на Харьков, поскольку регион и областной центр является принципиальной целью для оккупационных войск. Однако сейчас оснований для эвакуации из города нет.

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