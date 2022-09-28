Разрушено здание, имевшее статус исторической памятки.

Российские захватчики ударили тремя ракетами из зенитно-ракетных систем С-300 по центру города Гуляйполе.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторической памятки. Повреждена дорога", - заявил он.

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Информация о пострадавших уточняется.

Ситуация в Запорожье: последние новости

Российская Федерации без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали мирные населенные пункты, в частности, в Запорожской области.

В ночь на 24 сентября захватчики ударили в объекты инфраструктуры Запорожья, в жилом доме был пожар. Через новый вражеский обстрел погибла женщина, и пострадали 9 человек.

В ночь на воскресенье, 25 сентября, Запорожье снова стало мишенью российских оккупантов – вражеские ракеты попали в несколько районов областного центра и село, расположенное возле него. По словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, три человека получили ранения.

Россияне стреляли по Запорожью и ночью 26 сентября. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В результате атаки возникли пожары.

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