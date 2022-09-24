Из-за российских захватчиков в областном центре погибла женщина.

В результате ночных обстрелов Запорожья российскими оккупантами пострадали девять граждан, один человек госпитализирован.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Он отметил, что пожар, возникший в результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города, был ликвидирован.

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"Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, который был использован как пункт обогрева", - рассказал секретарь горсовета.

Еще в девяти многоквартирных домах повылетали стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.

Сейчас на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

"Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К большому сожалению, одна женщина погибла", – написал он.

Куртев также добавил, что тем людям, которые остались без жилья, предлагается поселение в ближайшем детском саду.

Новый вражеский обстрел Запорожья – что надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 сентября, председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что в результате ночного обстрела российскими оккупантами Запорожья один человек погиб, семеро - ранены.

Известно о по меньшей мере пяти прилетах по городу, пораженных объектах инфраструктуры. Одна вражеская ракета попала в жилой сектор, что вызвало пожар в многоэтажном доме.

Враги уже не раз обстреливали военные и гражданские объекты в Украине, в том числе и в Запорожской области. Из-за противников есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В начале сентября в МВД Украины сообщили, что в нашем государстве из-за осуществленных захватчиками обстрелов уже погибли более 7 тысяч гражданских, а 5,5 тыс. – были ранены.

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