В результате ночных обстрелов Запорожья российскими оккупантами пострадали девять граждан, один человек госпитализирован.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Он отметил, что пожар, возникший в результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города, был ликвидирован.
"Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, который был использован как пункт обогрева", - рассказал секретарь горсовета.
Еще в девяти многоквартирных домах повылетали стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.
Сейчас на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.
"Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К большому сожалению, одна женщина погибла", – написал он.
Куртев также добавил, что тем людям, которые остались без жилья, предлагается поселение в ближайшем детском саду.
Новый вражеский обстрел Запорожья – что надо знать
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 сентября, председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что в результате ночного обстрела российскими оккупантами Запорожья один человек погиб, семеро - ранены.
Известно о по меньшей мере пяти прилетах по городу, пораженных объектах инфраструктуры. Одна вражеская ракета попала в жилой сектор, что вызвало пожар в многоэтажном доме.
Враги уже не раз обстреливали военные и гражданские объекты в Украине, в том числе и в Запорожской области. Из-за противников есть много разрушений, жертв и пострадавших.
В начале сентября в МВД Украины сообщили, что в нашем государстве из-за осуществленных захватчиками обстрелов уже погибли более 7 тысяч гражданских, а 5,5 тыс. – были ранены.