По предварительной информации, пострадавших нет.

Оккупанты в ночь на понедельник, 26 сентября, ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки повреждены жилые дома.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

"Ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар", - говорится в сообщении.

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По его словам, в результате обстрела повреждены жилые дома - вылетели окна. Кроме того, пострадали образовательное заведение и заведение здравоохранения.

Также повреждения зафиксированы в гаражном кооперативе, где вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадали автомобили.

В свою очередь глава Запорожской ОГА Александр Старух уточнил, что удар россияне нанесли по селу в области.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. В результате атаки, возникли пожары. На месте происшествия работают спасатели и все соответствующие службы", - подытожил Старух.

Ситуация в Запорожье - что известно

Российская Федераци без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали мирные населенные пункты, в частности, в Запорожской области.

В ночь на 24 сентября захватчики попали в объекты инфраструктуры, в жилом доме был пожар. Из-за нового вражеского обстрела погибла женщина, и пострадали 9 человек.

В МВД Украины в начале сентября сообщали, что из-за совершенных врагами обстрелов уже погибли более 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. - получили ранения.

В ночь на воскресенье, 25 сентября, Запорожье снова стало мишенью российских оккупантов – вражеские ракеты попали в несколько районов областного центра и село, расположенное возле него. По словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, три человека получили ранения.

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