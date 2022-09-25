Из-за противников в одном из районов обесточена электроподстанция.

В ночь на воскресенье, 25 сентября, Запорожье снова стало мишенью российских оккупантов – вражеские ракеты попали в несколько районов областного центра и село, расположенное возле него.

Есть информация о трех раненых, написал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его данным, из-за ракетного удара по Запорожью подверглись разрушениям объекты инфраструктуры, в одном из районов электроподстанция осталась без тока.

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"...Враг коварен и непредсказуем. Будьте внимательны. Заботьтесь друг о друге", - предупредил чиновник.

Ранее Александр Старух написал, что захватчики снова совершили обстрел Запорожья, и по предварительным сведениям, речь шла о порядка 10 "прилетах".

Война в Украине и вражеские обстрелы Запорожья - что надо знать

РФ без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали мирные населенные пункты, в частности, в Запорожской области.

В ночь на 24 сентября захватчики попали в объекты инфраструктуры, в жилом доме был пожар. Из-за нового вражеского обстрела погибла женщина, и пострадали 9 человек.

В МВД Украины в начале сентября сообщали, что в нашей стране из-за совершенных врагами обстрелов уже погибли более 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. - получили ранения.

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