В Донецкой области вся линия фронта находится под постоянными вражескими обстрелами, отметил глава Донецкой военно-гражданской администрации.

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко призвал местных жителей Донетчины не медлить с эвакуацией, потому что враг не изменил свои намерения и атакует практически всю территорию области.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Ситуация остается сложной, вся линия фронта под постоянными обстрелами... обстрелы продолжаются по Авдеевке, Угледару, Марьинке, Красногоровке, авиационные удары были нанесены по Бахмутской и Соледарской общинам и Константиновке... Враг обстреливает практически всю территорию области... возможность проводить эвакуацию есть, но она намного усложняется, когда идут обстрелы", - сказал Кириленко.

По его словам, местные жители Донбасса, которые остаются в своих домах, до сих пор считают, что "возможно обойдет" и будто нет наступательных действий врага на ключевые города области, а в итоге все равно принимают решение евакуироваться, поскольку враг накрывает населенные пункты вдоль линии разграничения, и там нет возможности более-менее безопасно жить.

"Но это очень запоздалые решения! Мы, конечно же, проводим эвакуацию, но я снова призываю всех продолжать эвакуацию и то, что люди некоторые считают, что нет таких наступательных действий врага на ключевые города области, то это именно благодаря героизму и профессионализму Вооруженных сил, а не то, что враг свои попытки прекратил и свои намерения как-то изменил", - отметил Кириленко.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирное население в ряде населенных пунктов, в частности, и в Донецкой области. Павел Кириленко сообщил, что из-за противника 16 мая в регионе погибли 9 мирных жителей.

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