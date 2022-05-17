В Донецкой области Великую Новоселку и Угледар не контролирует враг, поделился политик.

Народный депутат Дмитро Лубінець разрушил фейк российской пропаганды о том, что в Донецкой области Великая Новоселка и Угледар находятся "под контролем" сил РФ.

Вооруженные силы Украины отогнали противника, написал народный избранник в Facebook и опубликовал видеодоказательство.

"Разрушаем до основания российскую пропаганду! Не один раз приходилось слышать, что такие населенные пункты, как Угледар, Великая Новоселка уже под контролем москалей. Поэтому стоит только взглянуть, где я нахожусь, чтобы понять, что наши ВСУ отогнали россиян...", - отметил политик.

Нардеп добавил, что людям, которые покинули Угледар и Великую Новоселку, пока не время возвращаться.

Напомним, российские войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

Враги сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в частности, и в Донецкой области.

17 мая глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что в регионе вся линия фронта находится под постоянными вражескими обстрелами и призывал людей эвакуироваться.

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