Народный депутат Дмитро Лубінець разрушил фейк российской пропаганды о том, что в Донецкой области Великая Новоселка и Угледар находятся "под контролем" сил РФ.
Вооруженные силы Украины отогнали противника, написал народный избранник в Facebook и опубликовал видеодоказательство.
"Разрушаем до основания российскую пропаганду! Не один раз приходилось слышать, что такие населенные пункты, как Угледар, Великая Новоселка уже под контролем москалей. Поэтому стоит только взглянуть, где я нахожусь, чтобы понять, что наши ВСУ отогнали россиян...", - отметил политик.
Нардеп добавил, что людям, которые покинули Угледар и Великую Новоселку, пока не время возвращаться.
Напомним, российские войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля.
Враги сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в частности, и в Донецкой области.
17 мая глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что в регионе вся линия фронта находится под постоянными вражескими обстрелами и призывал людей эвакуироваться.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Большой столб дыма, но не надо паниковать: стало известно, что взорвалось на Харьковщине (фото)
- На Харьковщине уничтожили значительный запас боеприпасов оккупантов - Генштаб ВСУ
- Повреждены садик и школа: стали известны новые подробности ночного обстрела Львовщины