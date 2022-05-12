Враг заявил, что СБУ обязала медиков собрать тела умерших от несчастных случаев и болезней, которые доставят на один из соцобъектов города, где якобы сымитируют авианалет.

В Службе безопасности Украины опровергли российскую пропаганду о якобы провокации украинских спецслужб в Днепре.

Как сообщает пресс-служба СБУ, на этот раз враг вбросил в информационное поле дезинформацию о том, что в Днепре СБУ обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечникова тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней.

Пропагандисты заявили, что тела, якобы планируют доставить на один из соцобъектов города, где якобы впоследствии будет сымитирован авианалет российской авиации.

"Как видим, цинизм вражеской пропаганды просто зашкаливает. Всерьез комментировать очередную выдумку не имеет смысла. Ведь причина таких заявлений очевидна - РФ пытается во что бы то ни стало снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя собственные "операции", - отметили в ведомстве

В СБУ подчеркнули, что весь мир понимает, что именно российские военные регулярно обстреливают мирные украинские города, убивают гражданских, насилуют женщин на оккупированных территориях, вывозят детей в так называемые фильтрационные лагеря и пытают мужчин.

"И это, к сожалению, не "имитация", а реальность, с которой мы боремся каждый день. И наказание за такие преступления будет таким же реальным и максимально действенным", - добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что Россия запустила фейк о введении польско-литовского контингента в Украину.

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