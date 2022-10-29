Выехать из оккупированного Мариуполя сейчас почти невозможно.

Российские оккупанты намерены мобилизовать до 10 тысяч человек в Мариупольском районе Донецкой области и делают все, чтобы жители Мариуполя не могли выехать на подконтрольные Украине территории.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телеканала Freeдом.

"По нашей информации, до 10 тысяч человек они хотят мобилизовать в Мариупольском районе. Это не только город Мариуполь, но и крупные поселения вокруг него. И сейчас такая работа ведется", – подчеркнул Бойченко.

Видео дня

По его словам, коллаборанты вывозят из Мариуполя уцелевшее оборудование и украинскую металлопродукцию. Кроме того, они привлекают жителей города к любым работам без последующей выплаты заработной платы.

Бойченко также добавил, что российские оккупанты выдают людям "красную бумажку, которую называют паспортом". При этом выехать из оккупированного Мариуполя сейчас почти невозможно.

"Пункт пропуска в Запорожье они обстреляли. Закрывают и делают все, чтобы мариупольцы не смогли покинуть город и выехать на подконтрольную территорию Украины. Люди пытаются выехать через территорию России, потому что понимают, что Мариуполь превратили в гетто. Они не хотят быть российским пушечным мясом", – резюмировал мэр Мариуполя.

Оккупация Мариуполя: что известно

По предварительным оценкам, сумма ущерба в результате разрушений объектов инфраструктуры российскими оккупационными войсками составляет 12,5-14,5 миллиарда долларов. Мэр города Вадим Бойченко отметил, что из 2600 многоквартирных домов Мариуполя половина – разрушена.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали паспортизацию населения в Мариуполе и близлежащих населенных пунктах. В первую очередь паспорта будут выдавать тем, кто работает на бюджетные учреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: