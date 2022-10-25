В паспортах оккупанты указывают место регистрации "ДНР Мариуполь".

Оккупанты начали паспортизацию населения в Мариуполе.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в Мариупольском районе в с. Мангуш выданы первые паспорта России мариупольцам.

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"Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "ДНР Мариуполь". Ты словно "русский", но не такой, как русские. Недонелюдь", - отметил Андрющенко.

По его данным, скорость обработки сверхнизкая, поэтому процесс затянется на месяцы. В первую очередь паспорта будут выдавать тем, кто работает на бюджетные учреждения.

Российская оккупация Мариуполя - что известно

Как известно, в 2022 году после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину российские захватчики окружили Мариуполь и длительное время обстреливали из тяжелой артиллерии и наносили авиационных и ракетных ударов, после чего разрушили и захватили город.

По словам мэра Мариуполя россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем немцы во время Второй мировой.

Педагогов, медиков и всех "бюджетников" в Мариуполе заставляют до 1 января получить российские паспорта, а подростков пытаются завербовать в "неопионерский путинюгенд".

С 26 сентября в городе начали сносить здания, в которых жили люди. Горожан просто выгоняют на улицу и не предоставляют никакой замены.

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