Из 2600 многоквартирных домов Мариуполя половина – разрушена.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба вследствие разрушений объектов инфраструктуры российскими оккупационными войсками составляет 12,5-14,5 миллиарда долларов.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Из 2600 многоквартирных домов половина разрушена. Всего, по нашим подсчетам, повреждено 33 тысячи инфраструктурных объектов. Россия должна заплатить репарации нашему городу", – подчеркнул городской голова Мариуполя.

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По словам Бойченко, российские оккупанты продолжают разрушать дома в городе, чтобы уничтожить следы своих военных преступлений. Он подчеркнул, что Россия не сможет избежать ответственности за свои преступления, поскольку они уже зафиксированы.

Оккупация Мариуполя: что известно

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич "Тавр", вернувшийся из российского плена заявил, что в Мариуполе у России было полное преимущество. Он подчеркнул, что за историю мира не было такого соотношения военных сторон, как было во время обороны Мариуполя.

Кротевич считает, что захват Мариуполя – это результат небрежного отношения к врагу и к планированию.

Ранее также стало известно, что россияне начали вывозить похищенных жителей Мариуполя из пункта временного размещения в Ленинградской области обратно в разрушенный город. В начале октября российские власти "вернули" таким образом около 20 украинцев.

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