В результате вражеской атаки свиньи не погибли, отметили в Днепропетровской областной военной администрации.

В Днепропетровской области ракета российских оккупантов попала в свинокомплекс.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка - шириной 15 метров, глубиной 10 метров", - написал глава ОВА.

Вторая ракета попала в посадку.

"Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", - написал Резниченко.

Войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Днепропетровской области. РФ назвала войну в Украине "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" граждан нашего государства.

Напомним, 1 мая российская ракета попала в склады агропредприятий в Синельниковском районе Днепропетровщины. Пострадавших не было.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты подтягивают силы на юг Украины, чтобы попытаться атаковать города на Днепропетровщине, что может стать стратегическим успехом РФ в войне.

Утром сегодня, 2 мая, Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Разрушен склад с зерном в Синельниковском районе, по предварительным данным, пострадавших нет.

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