Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины отвечают на все удары захватчиков, и будут отвечать, пока оккупанты не покинут нашу землю.

Российские оккупанты подтягивают силы на Юг Украины, чтобы попытаться атаковать города на Днепропетровщине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в конце 67-го дня полномасштабной войны.

"Сегодня российские войска продолжили нанесение ударов по территории нашего государства. То, что они выбирают в качестве мишеней, в очередной раз доказывает, что война против Украины для российской армии - это война на истребление. Били по складам агропредприятий, разрушили склад с зерном, обстреляли также и склад с удобрениями, продолжили бить по жилым кварталам на Харьковщине, на Донбассе и тому подобное. Подтягивают силы на юг страны, чтобы пробовать атаковать наши города и общины на Днепропетровщине, что может быть стратегическим успехом России в этой войне", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины отвечают на все удары захватчиков, и будут отвечать, пока оккупанты не покинут нашу землю.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ ударила по Днепропетровской области уже появились подробности нового "прилета".

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