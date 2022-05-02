Вражеская ракета попала в элеватор, сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас снова прилет в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно, пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", - сообщил он.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Днепропетровской области.

В конце апреля стало известно, что противник обстрелял Синельниковский район Днепропетровской области и попал в старую промзону.

1 мая российская ракета попала в склады агропредприятий в Синельниковском районе. Пострадавших не было.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты подтягивают силы на юг Украины, чтобы попытаться атаковать города в Днепропетровской области, что может стать стратегическим успехом России в войне.

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