Кинологи с собаками почти сутки не отходили от дома, в который попала ракета РФ.

Руководитель поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" Лариса Борисенко рассказала о поиске жертв под завалами многоэтажного жилого дома в Днепре, целая секция которого была разрушена 14 января в результате попадания российской ракеты.

Как сообщила Борисенко во время брифинга в Медиацентре "Одесса - Украина", кинологи сразу поняли, что в зоне обрушения живых людей нет. "Мы начали работать на месте в 18:30 и 22 часа не отходили от завала. Все время ждали, что нас позовут представители ГСЧС, и мы будем указывать новые локации (для дальнейшего разбора завала - УНИАН)", - отметила она.

"К сожалению, после первого осмотра завала мы уже понимали, что в зоне обрушения живых людей нет", - рассказала кинолог.

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По ее словам, в дальнейшем это предположение было подтверждено: за все время, когда спасатели работали в местах, указанных поисковыми собаками, находили только тела погибших людей или их останки.

Борисенко добавила, что этот гражданский кинологический отряд привлекает к участию в поисково-спасательных операциях Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Вооруженные силы, полиция. "Мы занимаемся как поиском живых людей, так и поиском тел и останков на всей территории Украины", - сказала она и добавила, что в отряде работают девять универсальных собак, которые обучены искать живых людей, тела и останки. Еще пять собак ищут только живых.

Также Борисенко рассказала, что кинологический отряд привлекают и к поиску тел уничтоженных российских военных, которые потом "идут на обмен".

Трагический обстрел Днепра россиянами - это надо знать

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили более тысячи человек. Погибли 46 человек, еще десятки - травмированы. В доме полностью разрушена одна из секций. Сообщалось о повреждении более 230 квартир.

Россияне ударили по дому ракетой Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать только 52-й российский гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

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