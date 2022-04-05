Молодой оккупант в сецсети продолжает угрожать украинцам.

Российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, который убивал украинцев в Буче под Киевом, угрожает вернуться в Украину и продолжить творить зверства.

Журналист Дмитрий Реплянчук из программы Слідство.info сообщил в Facebook, что украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант. В ответах украинцам оккупант не отрицает свои преступления и даже угрожает им.

"Как только я заеду снова к вам, я буду резать ваши головы";

"А ты понимаешь, что я на твоей земле, и убиваем мы вас, и трупы вонючие ходячие только вы, укропчики".

"Это не путин пишет и не шойгу. Это пишет 20-летний оккупант Михаил, только недавно окончивший школу в своем сраном Владивостоке, в девяти тысячах километрах от нашей страны. Если вы спросите, почему он хочет нас уничтожить? Он сам ответил: "Свергнут правительство, чтобы не вступили в состав НАТО, чтобы не было Америки, под чью дудку вы пляшете, подхода к России". Это все в его голове, он в это искренне верит. Им не может быть прощения. Ни 20-летнему Михаилу, ни его согражданам", - написал журналист.

Михаил Ткач родом из Владивостока. В 2017 году он закончил школу, хотел стать спасателем, но через два года его призвали на военную службу. В 2022 году он вместе с российской армией вторгся на территорию Украину, где, по его собственным признаниям, убивал и калечил украинцев. По предварительной информации, именно его бригада №155 была в Буче.

Как сообщал УНИАН, Главное управление разведки сегодня предупредило, что российских военных, которые убивали гражданское население Бучи, снова вернут на войну в Украину. Речь идет о 64-той мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ.