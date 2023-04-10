Украинские силы ежедневно наносят врагу огромный урон на Бахмутском направлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников отверг критику, звучавшую в западных СМИ, относительно якобы потери украинскими силами контрнаступательного потенциала из-за длительной и изнурительной обороны Бахмута.

В интервью Delfi он подчеркнул, что российские потери на Бахмутском направлении несравненно больше и просто "колоссальные" – до полутысячи солдат ежедневно убитыми и ранеными.

"Бахмут позволяет нам нашими меньшими силами сдерживать там значительно более крупные силы противника, параллельно уничтожая, перемалывая его наступательные ресурсы и потенциал. Это очень важно в контексте всего театра военных действий. Россияне эту тактику "ползучего" наступления там применяют уже более полугода и несут там колоссальные потери. Это означает, что если бы не те потери, то весь свой потенциал на другой оборонительной линии или на передовой они могли бы использовать против нас. В каком-то менее укрепленном и защищенном месте. И теперь ежедневно мы наносим им огромный урон и удерживаем, по сути, взаперти", – сказал министр обороны Украины.

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Ситуация в Бахмуте - последние новости

На протяжении долгих месяцев Бахмутское направление остается одним из самых горячих направлений фронта, а украинский город-крепость Бахмут - неизменной целью российских оккупантов, которые несмотря на бешеные потери продолжают усилия по его захвату.

По состоянию на утро 10 апреля, как информировал Генштаб, ожесточенные бои за Бахмут продолжаются. Линия фронта в городе, по сообщениям военных, значительно сузилась, однако армия врага до сих пор не взяла под контроль местную железную дорогу. По прогнозам экспертов, к Пасхе враг не сможет захватить город полностью.

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