Бойцы ГУР поразили вражеский Су-24 в оккупированном Крыму (видео)

Степень его повреждения уточняется.

В ночь с 6 на 7 сентября был поражен вражеский самолет на временно оккупированном полуострове Крым. Об этом сообщил в Telegram канал Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Этой ночью операторы Департамента активных действий ГУР МОУ поразили вражеский самолет на временно оккупированном полуострове", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что степень повреждений уточняется.

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При этом в ГУР добавили, что это подарок ко Дню военной разведки Украины.

"Крым уже оценил!" - говорится в публикации.

Другие поражения вражеских объектов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа Силы обороны нанесли удар по российскому военному аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области и повредили истребитель-бомбардировщик Су-34.

Военный портал "Милитарный" отмечал, что Telegram-канал "Абсолютно надежный источник" опубликовал спутниковый снимок, на котором видны как минимум две точки попадания на территории военного аэродрома. Сообщается, что в результате удара был поврежден фронтовой бомбардировщик Су-34, рядом с которым заметна утечка топлива.

В сообщении говорится, что остальную авиационную технику россияне после обстрела переместили по территории аэродрома или эвакуировали на другие базы.

Также в ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

В частности, в Ейске Краснодарского края РФ был поражён аэродром "Ейск", что привело к пожару на территории объекта.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр сообщил, что главной целью той ночи стал модуль ДРЛ-27 комплекса радиолокационной системы посадки самолетов РСП-27 на аэродроме Миллерово.

Уничтоженная ДРЛ-27 – это аэродромный диспетчерский радиолокатор, который, помимо функции обнаружения воздушных целей, используется как неотъемлемый элемент управления воздушным движением (работает в системе с посадочным локатором ПРЛ-27).

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